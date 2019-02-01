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20:34

В школе Якутска опровергли отказ принять русскоязычных детей

общество образование

20:34

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Школа "Айыы кыьата" в Якутске не отказывается принимать русскоязычных детей, а сообщения об обратном – клевета. Об этом заявила директор учреждения Лидия Шамаева.

В "Айыы Кыьата" насчитывается более 700 учеников. Ранее некоторые СМИ писали, что родители пожаловались на руководство национальной школы в Якутске, которая отказалась принимать русскоязычных детей. Глава региона Айсен Николаев также опроверг достоверность этой информации.

"Информация, распространяемая в СМИ про недоступность якутской школы "Айыы кыьата" в 203 микрорайоне, не является действительностью! Решение проблемы нехватки мест в 203 микрорайоне уже есть и реализуется", – заявил он, передает РИА Новости.

Согласно конституции Якутии, в республике два государственных языка – русский и якутский. При этом сегодня в Якутске действует 51 общеобразовательная школа и 5 школ с якутским языком обучения.

общество образование

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