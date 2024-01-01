Врач рассказала, как поднять иммунитет зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для поддержания иммунитета зимой необходимо вовремя лечить острые и хронические заболевания. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на аллерголога-иммунолога Людмилу Маховую.

Также она посоветовала исключить стресс, поскольку его хроническое возникновение подрывает иммунитет.

"Важно отдыхать, гулять, заниматься фитнесом в спортзале или дома, не забывать о зимних видах спорта, находить время на хобби и общение с близкими людьми, а также как можно меньше времени проводить перед экраном смартфонов и других гаджетов", – отметила специалист.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что на иммунитет оказывают влияние такие вредные привычки, как переедание и курение. В частности, врач порекомендовала соблюдать сбалансированное питание, добавлять в свой рацион фрукты, овощи, рыбу и мясо.

Ранее руководитель отдела качества фармологистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, что не стоит без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты, например антибиотики.

По его словам, лекарство в процессе лечения может измениться, если перестанет быть эффективным. Подобная ситуация может произойти в лечении любых заболеваний, когда приходится долго принимать одни и те же препараты, отметил специалист.

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