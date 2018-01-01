МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре и гололеде 2 января

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В ближайшие часы ветер в столице усилится до 17 метров в секунду, ожидается также гололед. Непогода сохранится до середины дня 2 января.

МЧС предупредило о возможном повреждении линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, частичном повале деревьев. Может ухудшиться дорожная ситуация, а число ДТП на аварийно-опасных участках – увеличиться. Возрастает вероятность травматизма населения, сообщает пресс-служба ведомства по столице.

Москвичам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Под деревьям горожанам советуют не укрываться. Автомобили лучше парковать в гараже или по крайней мере вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Водителям стоит ехать значительно медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Кроме того, автомобилистам нужно избегать внезапных маневров: перестроений, опережений, обгонов.