15 апреля 2013, 14:34Происшествия
Частичное разрушение фасада здания произошло на юго-западе Москвы
Фото:Читатель M24.ru
Читатель M24.ru Михаил сообщает о частичном разрушении фасада жилого дома на юго-западе Москвы.
"В минувшие выходные в доме №5 корпус 4 по улице Теплый Стан построенном в 2008 году на 12 этаже выпали более 10 кирпичей находящиеся на фасаде здания", - пишет читатель.
По предварительным данным в результате обрушения пострадавших нет.
