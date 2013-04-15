Частичное разрушение фасада здания произошло на юго-западе Москвы

Фото:Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Михаил сообщает о частичном разрушении фасада жилого дома на юго-западе Москвы.

"В минувшие выходные в доме №5 корпус 4 по улице Теплый Стан построенном в 2008 году на 12 этаже выпали более 10 кирпичей находящиеся на фасаде здания", - пишет читатель.

По предварительным данным в результате обрушения пострадавших нет.

