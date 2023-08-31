Российские вузы обязали провести инструктаж по отработке действий при ЧС

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Министерство науки и высшего образования РФ поручило вузам провести дополнительный инструктаж по отработке действий при ЧС с персоналом и студентами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятия состоятся в период с 1 по 10 сентября. На занятиях обсудят вопросы обеспечения комплексной безопасности и отработки алгоритмов действий в случаях различных чрезвычайных ситуаций, уточнили в Минобрнауки.

Ранее Минпросвещения РФ одобрило предложение показывать в школах патриотические видео о спецоперации. Такую идею вынесла на обсуждение первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Из обращения Минпросвещения следует, что формат роликов с живыми диалогами участников СВО можно задействовать во внеурочных занятиях "Разговоры о важном". В ведомстве отметили, что подобные видео помогут во время подготовки материалов, например, по темам "День спецназа" или "День защитника Отечества".