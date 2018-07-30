ОНФ обнаружил нехватку учителей математики и русского в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учителей по математике, русскому и иностранному языкам, а также специалистов по начальному образованию не хватает в российских школах. Такие данные приводят эксперты ОНФ. Они также обратили внимание на загрузку педагогов и их низкие зарплаты.

Исследование проходило с 9 мая по 10 июня 2018 года, фон опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги отправят в министерство просвещения.

В 48 процентах школ рассказали о нехватке учителей. При этом в 44 процентах случаев говорят о нехватке педагогов по математике. О дефиците преподавателей иностранного языка заявили 39 процентов, учителей русского языка и литературы не хватает 30 процентам опрошенных. Значительная доля – 26 процентов – отметили нехватку кадров в начальной школе. Сохраняется проблема роста среднего возраста учителей.

Как заявили в Минпросвещения, ведомство изучит исследование ОНФ. Там также отметили, что в последние годы есть позитивная динамика в кадровой области. Дефицит не превышает один процент вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах.

"Среди наиболее доступных вакансий – сельские учителя английского языка. Работа учителем все больше привлекает молодых, а в педагогические вузы поступают все более подготовленные абитуриенты, что наглядно показывает качество приема в последние годы", – цитирует представителей Минопросвещения РБК.

В ведомстве подчеркнули, что за последние четыре года повысилась привлекательность педагогических программ, а средний балл абитуриентов по ЕГЭ вырос. На педагогов стали учиться 100-балльники и победители олимпиад.

Ранее сообщалось, что российские учителя будут получать премии за высокие результаты в педагогической деятельности. Поощрения планируется выплачивать ежегодно. Мера должна будет стимулировать педагогов.