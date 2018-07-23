Путин предложил давать премии учителям за высокие достижения

23 июля, 15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские учителя будут получать премии за высокие результаты в педагогической деятельности. Об этом говорится в проекте указа Владимира Путина, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте указа говорится, что с 2018 года премии будут выплачиваться ежегодно. Проект направлен на стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала.
Там также отмечается, что выплата будет осуществляться по результатам конкурса. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В конце июня сообщалось, что учителя с недостаточным уровнем образования не смогут получить работу в столичных школах. Иногородним соискателям на должность предлагают сдать экзамен по своему профилю. Проверка проходит в формате ЕГЭ – преподаватель должен подтвердить свои знания так же, как это делают выпускники 11 классов. Директора сами определяют так называемый проходной порог.
По словам экспертов, люди с педагогическим образованием постоянно стремятся попасть в учебные заведения столицы. В первую очередь из-за разницы в зарплатах. По данным мэрии, в прошлом году в Москве педагог в среднем получал 74 тысячи рублей, а в области – 51 тысячу. В регионах ситуация хуже. Даже в соседней Калужской области преподавателям платят чуть больше 20 тысяч рублей.
Весной 2018 года на обсуждении "Стратегии развития образования" с директорами столичных школ Сергей Собянин заявил, что средняя зарплата учителей в Москве достигнет 110 тысяч рублей до конца года.
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