МГУ и МФТИ вошли в топ-100 репутационного рейтинга по версии THE

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Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский физико-технический институт попали в топ-100 репутационного рейтинга Times Higher Education.

МГУ занял в списке 33 место, а МФТИ включен в группу 91-100. МФТИ удалось вернуть свои позиции в одном из самых престижных рейтингов.

Возглавили перечень Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

Рейтинг составили на основе комментариев экспертов из 138 стран. При проведении опроса использовались данные ООН.

Рейтинг вузов публикуется ежегодно, в него попадают лучшие образовательные учреждения мира.