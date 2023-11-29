Серебряные медалисты в РФ будут получать сине-голубые аттестаты с отличием

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Обладатели серебряной школьной медали могут рассчитывать на получение аттестата с отличием сине-голубого цвета. Постановление размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

В настоящее время в документе прописаны лишь аттестаты с отличием красного цвета. Аттестат о среднем общем образовании сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись с выравниванием по центру "С отличием", выполненную серебряной краской. Надпись также обладает свечением в УФ-излучении и выполнена шрифтом Lazurski 12п.

Ранее стало известно, что в следующем году в стране организуют эксперимент по оцифровке документов о получении образования или квалификации. Сейчас Рособрнадзор прорабатывает дорожную карту на 2024–2027 годы, когда электронные документы об образовании будут внедряться в обязательном режиме.

Участие в эксперименте примут 279 школ, гимназий и лицеев, 260 техникумов, колледжей и училищ, а также 61 университет.



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