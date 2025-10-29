Более 40 столичных музеев проведут уроки для школьников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве стартовал новый сезон проекта "Учебный день в музее", в рамках которого школьники изучают темы по разным предметам на выставках в музеях. В нем участвуют свыше 40 площадок, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Ежегодно в проекте принимают участие более 100 тысяч учащихся. Уроки в музеях помогают детям эффективнее усваивать материал. Они изучают историю, проводят эксперименты и опыты, выполняют интерактивные задания.

Каждый год к "Учебному дню в музее" присоединяются новые культурные учреждения. Методисты разрабатывают сценарии занятий с учетом специфики музея и обучают школьных учителей проводить уроки прямо на экспозициях, рассказали в ведомстве.

Например, в Музее микроэлектроники компании "Ангстрем" имени Григорьевского проходят занятия по физике и английскому языку для старшеклассников, в том числе учащихся инженерных и IT-классов. Ребята изучают историю отечественной микроэлектронной промышленности и знакомятся с областями применения микросхем.

Уроки по истории, обществознанию, литературе и географии проводятся в Еврейском музее и центре толерантности. Школьники погружаются в разные исторические эпохи, исследуют традиции, обычаи и социальные нормы еврейского народа.

В павильоне № 61 на ВДНХ доступна экспозиция "Лев Толстой. "Война и мир". Ожившие страницы", посвященная созданию романа "Война и мир", культуре русского дворянства начала XIX века и событиям Отечественной войны 1812 года. Здесь для учащихся 9–11-х классов проводятся занятия по истории и литературе.

В образовательном пространстве "Дом полимеров" холдинга "Сибур" в Московском дворце пионеров организовывают уроки для школьников, изучающих основы биохимии. Ребята проводят эксперименты и опыты, а также знакомятся с полимерами.

Проект "Учебный день в музее" объединяет образования и культуру. Среди уникальных экспонатов московских музеев дети по-новому воспринимают культурное наследие, расширяют кругозор и учатся видеть связь между прошлым и настоящим, отметил глава столичного департамента образования и науки Алексей Фурсин.

Ранее "Биокластер" на ВДНХ пригласил школьников посетить научные занятия в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение". Они будут проходить до 31 октября.

Например, 30-го числа пройдет программа "Насекомые в окуляре" с изучением пчел, шмелей и ос под микроскопом, а также практическое занятие "Печем почвенный пирог", в рамках которого ребята посадят растения в подготовленную почву.