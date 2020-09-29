Иностранных студентов пустят на территорию РФ после снятия ограничений на границах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство образования и науки РФ объявило, что иностранных студентов будут пускать на территорию страны после снятия ограничений на границах. Об этом сообщает ТАСС.

"Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну", – рассказали в ведомстве.

Согласно действующим правилам, установленным правительством России, с 21 сентября 2020 года приезжать в страну можно из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. С 27 сентября к этому перечню добавилась Южная Корея.

Ранее министр образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что иностранные студенты-первокурсники смогут въехать в страну в сентябре по уже установленному алгоритму. Эта мера также касается только тех государств, с которыми Россия открыла границы.

Помимо вышеназванных стран, с 1 августа в Российской Федерации возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.

