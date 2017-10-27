Пользователи mos.ru смогут получать результаты олимпиад на почту

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Электронный сервис "Посмотреть результаты олимпиады" усовершенствовали. С 25 октября школьники и их родители могут получать уведомления с результатами работ на электронную почту и в личном кабинете. Сервис находится в разделе "Образование" и подразделе "Среднее общее".

Чтобы подписаться на уведомление, необходимо в личном кабинете в разделе "Мои данные" заполнить блок "Данные об участнике олимпиады", где требуется ввести ввести логин и пароль, указанный на листке участника олимпиады, который выдают в школе.

А в разделе "Настройки" в блоке "Информирование о результатах олимпиады" необходимо отметить участников олимпиады, о результатах которых вы хотите получать уведомления.

Сервис "Посмотреть результаты олимпиады" входит в топ-10 наиболее востребованных образовательных услуг. С января 2016 года москвичи воспользовались предложением более 300 тысяч раз.

В настоящий момент портал мэра и правительства Москвы предлагает 176 онлайн-услуг и сервисов. В число самых популярных образовательных услуг входит "Электронный дневник", у которого около 190 миллионов просмотров с начала 2016 года.

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