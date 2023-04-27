Минпросвещения РФ представит стандарт подготовки сирот к самостоятельной жизни

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Российское министерство просвещения в этом году закончит разработку стандартов подготовки к самостоятельной жизни выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей. Об этом рассказала замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Юлия Костыряченко.

Она поделилась, что с 2021-го ведомство поэтапно проводит научные исследования, результатом которых станет разработка стандартов подготовки к самостоятельной жизни для детей-сирот и замещающих семей. Кроме того, будут представлены стандарты по сопровождению их в постинтернатный период.

Вместе с этим Костыряченко добавила, что ведомство изучило 107 кейсов жизненных ситуаций воспитанников детских домов из 72 российских субъектов. Благодаря анализу оно составило методологию оценок готовности выпускников к самостоятельной жизни. Кроме того, эксперты подготовили набор жизненных компетенций воспитанников с учетом их психологических особенностей.

"Данные стандарты необходимы, на наш взгляд, для социальной адаптации детей-сирот, они позволят установить единые требования для выпускников по всем субъектам РФ. Каждому выпускнику необходим индивидуальный подход, то, что проходит нитью при разработке стандартов", – цитирует Костыряченко РИА Новости.

Ранее стало известно, что в государстве разрабатывают единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам. Проект планируют представить по всей РФ в следующем году. Сейчас запущен ее пилотный проект в шести субъектах: Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Омской областях, а также в Красноярском крае.

