В Москве завершился цикл психологических лекций по подготовке к ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Цикл психологических лекций по подготовке к ЕГЭ в рамках городского проекта "Лекторий московского школьника" завершился в парке "Зарядье", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Практикующие психологи, ученые и звездные гости помогали старшеклассникам справиться со стрессом в период подготовки к ЕГЭ. Задача проекта – поддержать школьников, научить их спокойно переносить эмоциональные и интеллектуальные перегрузки, бороться с переживаниями", – отметила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

В этом году лекции посетили более 215 тысяч учеников и их родителей.

Темой завершающего мероприятия стала "О мой мозг... всемогущий! Руководство к применению". Нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин рассказал, как активизировать работу мозга и уменьшить стресс перед экзаменами. Гости узнали о дыхательных техниках, влиянии сна и физических упражнений на умственную активность.

"Одна из самых серьезных и распространенных ошибок – смотреть на экзамен целиком. Вы пугаетесь и думаете: "Я никогда эту гору не сверну!" Но если разбить большую цель на отдельные кусочки, а уроки – на отдельные параграфы, то тогда все становится более подъемным и понятным", – сказал Дубынин.

В Московском дворце пионеров 17 мая провели встречу "Я молодец! Как мотивировать себя сегодня, завтра и всегда". Семейный психолог, социолог и телеведущая Вика Дмитриева рассказала о продуктивности и позитивном настрое в период ЕГЭ. В Театре на Цветном 11 мая кандидат психологических наук Лариса Суркова поделилась, как справиться со стрессом.

В Москве 23 мая прошел первый день сдачи ЕГЭ. Свыше 21 тысячи столичных выпускников сдали литературу, историю и химию.

Всего в этом году в России сдают ЕГЭ более 712 тысяч человек, из которых более 637 тысяч выпускников 2025 года. Экзамены пройдут во всех 89 российских субъектах и 55 зарубежных странах. Для проведения задействуют 5 963 пункта.

