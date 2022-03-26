Дети погибших в спецоперации на Украине военных получат бесплатное образование в РГСУ

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Дети погибших в спецоперации на Украине военных смогут бесплатно учиться в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

"Все дети погибших российских, донецких и луганских участников специальной военной операции могут, при желании, по окончании среднего учебного заведения бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой нашей специальности, на любом нашем факультете, в любом нашем филиале, в любое время", – говорится в заявлении РГСУ.

Отмечается, что принятое решение распространится в том числе и на детей, которые в данный момент еще не родились или являются младенцами.

Соответствующие образовательные сертификаты РГСУ начнут выпускать во II квартале 2022 года.

"Мы постараемся в сотрудничестве с соответствующими ведомствами сами найти детей погибших героев и выдать семьям эти сертификаты. Однако наличие такого сертификата не будет являться необходимым условием для зачисления детей погибших в спецоперации на бесплатное обучение в РГСУ: все последующие годы достаточно будет предъявить соответствующие документы, выданные органами соцзащиты или иными уполномоченными ведомствами, для безусловной реализации предоставленного настоящей инициативой права", – разъяснили в вузе.

В университете выразили надежду, что инициативу поддержат и другие российские вузы, поскольку у детей военных, погибших в ходе спецоперации, могут быть разные образовательные планы, включая специальности, которым РГСУ не обучает.

"Рассчитываем в таких случаях, что выбранные ими иные российские государственные образовательные учреждения, включая ведущие университеты страны, поддержат нашу инициативу и примут образовательные сертификаты РГСУ в порядке обменного основания для бесплатного обучения", – заключили в Российском государственном социальном университете.

Ранее в Минобороны сообщили, что с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР погибли более 1 300 российских военных. Все решения по поддержке семей погибших солдат государство возьмет на себя: речь идет в том числе о помощи детям военных в вопросе получения высшего образования, погашении кредитов и решении проблем с жильем.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.