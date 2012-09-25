С 2013 года увеличится стоимость однодневного меню для детсадов

С 1 января 2013 года стоимость однодневного меню для столичных дошкольников может увеличиться до 170 рублей. Об этом заявила глава южного окружного управления образования департамента образования Москвы Нина Минько.

"Стоимость меню для дошкольника будет увеличиваться. Если сегодня однодневный рацион стоит 130 рублей, то уже сейчас в проекте контракта рассчитана сумма в 170 рублей", - сообщила чиновница.

Как передает РИА Новости, сумма рациона неокончательная, расчеты продолжаются, и она может еще увеличиться.

Отметим, проблемой питания в детсадах озабочены родители дошкольников. Они выражают недовольство качеством пищи, в том числе блюдами из нового меню. Так, на прошлой неделе родители дошколят вышли на пикет к зданию столичного департамента образования. Главное требование - исключить из меню детей замороженные и растворимые продукты.

Чиновники же считают необоснованными опасения родителей дошкольников в связи с новыми стандартами питания. Несмотря на вывод из штата детских садов поваров и медсестер, заведующие дошкольными учреждениями по-прежнему будут контролировать их работу, уверяют влас