РГГУ переведет все занятия в дистанционный формат 26 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) перевел все занятия, экзамены и практику, которые должны были проходить 26 июня, в дистанционный формат. Об этом учебное заведение сообщило в официальном телеграм-канале.

"Внимание! 26 июня 2023 года все учебные занятия, процедуры промежуточной и государственной итоговой аттестации, практика (если она проводится на базе РГГУ) переводятся в онлайн-формат", – указано в сообщении.

Отмечается, что руководство университета, деканы факультетов или руководители отделений могут перенести некоторые виды учебной деятельности на другой день, но в пределах текущего учебного семестра, который закончится 30 июня.

В вузе добавили, что административные подразделения университета работают в очном режиме. Также в этот день приемная комиссия не будет принимать соответствующие заявления.

Работу с заявлениями, поданными через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или другим дистанционным способом осуществляют операторы, резюмировали в учебном заведении.

Ранее Студенческий совет МГУ заявлял, что экзамены в университете будут организованы в онлайн-формате в связи с объявлением 26 июня нерабочим днем. Все мероприятия приемной кампании в том числе будут осуществляться в удаленном формате.

До этого резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку назначили на 1 июля.



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