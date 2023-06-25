МГУ частично перейдет на удаленный формат с 26 июня

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Экзамены в Московском государственном университете имени Ломоносова организуют в онлайн-формате из-за нерабочего дня 26 июня, сообщается в телеграм-канале Студенческого совета МГУ.

Все мероприятия приемной кампании также будут осуществляться в удаленном формате.

"С 26 июня и до особого распоряжения: экзаменационную сессию будут проводить с применением электронного обучения и дистанционных технологий; мероприятия приемной кампании (в том числе работа приемных комиссий, взаимодействие с абитуриентами, проведение вступительных испытаний) также будут проводиться в дистанционном формате", – говорится в сообщении.

Согласно распоряжению ректора, все запланированные очные события следует перенести на более поздний срок.

Ранее стало известно, что резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку назначили на 1 июля. Это связано с объявлением понедельника, 26 июня, нерабочим днем.

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