Электронная подача документов в вузы будет превалирующей в 2023 году – Фальков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приемная кампания в вузы в этом году будет отличаться. Способ электронной подачи документов станет основным, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Приемная кампания этого года, конечно, будет отличаться от того, что была годом ранее, два года ранее и так далее. В чем отличительная особенность? Очевидно уже, что способ электронной подачи документов будет превалирующим", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Министр подчеркнул, что систему поступления в вуз онлайн усовершенствовали, а тестирование практически подошло к концу.

"В этом году она лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. И мы рассчитываем, что еще больше выпускников воспользуется суперсервисом", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ организует изменения уровней высшего образования в 2023–2026 годах. Это произойдет в рамках пилотного проекта, подчеркивалось в заявлении. Согласно информации, постановление предлагает установить такие уровни образования, как базовое высшее, специализированное и профессиональное.