Массовый переход на новую систему образования в РФ запланировали на 2025 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Массовый переход на новую систему образования в России запланировали на 2025 год. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 1".

Он пояснил, что проект рассчитан на три года, где ключевыми выступят 2023–2024 годы.

"В 2026 он завершается. Я думаю, что массовый переход – это 2025 год", – сказал Фальков.

Ранее министр рассказал, что программы высшего образования с четырехлетним сроком обучения в РФ сохранятся. По его словам, это связано с особенностями рынка труда.

Фальков добавил, что в этом случае выпускники смогут раньше выйти на рынок труда, а тот в случае дефицита кадров может быстрее получить квалифицированных работников.

