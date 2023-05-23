23 мая, 21:48Общество
Массовый переход на новую систему образования в РФ запланировали на 2025 год
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Массовый переход на новую систему образования в России запланировали на 2025 год. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 1".
Он пояснил, что проект рассчитан на три года, где ключевыми выступят 2023–2024 годы.
"В 2026 он завершается. Я думаю, что массовый переход – это 2025 год", – сказал Фальков.
Ранее министр рассказал, что программы высшего образования с четырехлетним сроком обучения в РФ сохранятся. По его словам, это связано с особенностями рынка труда.
Фальков добавил, что в этом случае выпускники смогут раньше выйти на рынок труда, а тот в случае дефицита кадров может быстрее получить квалифицированных работников.
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