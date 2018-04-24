Власти назвали среднюю зарплату столичного учителя

24 апреля 2018, 12:54
Фото: depositphotos/arkBird
Средняя зарплата московских учителей в первом квартале 2018 года составила около 89 тысяч рублей, завил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.
Он также отметил, что среди педагогов есть те, кто получает 110-115 и даже 120 тысяч рублей в месяц. Почти все столичные школы выполняют требования по нижней планке зарплаты сотрудникам, добавил Калина.
"У нас в 2018 году нижняя граница учительской зарплаты мы договорились с директорами, что если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тысяч рублей. По первому кварталу мы видим, что практически все школы это выполняют", – цитирует чиновника Агентство "Москва".
В столичных школах работает около 92,3 тысячи учителей в 611 многопрофильных школах, из них 566 учреждений – образовательные учреждения с дошкольными группами.
Помимо основного оклада учителя получают надбавки за различную деятельность в школах. Например каждый педагог, работающий с проектом "Московская электронная школа" получает надбавку в 10 тысяч рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: