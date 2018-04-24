Власти назвали среднюю зарплату столичного учителя

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Средняя зарплата московских учителей в первом квартале 2018 года составила около 89 тысяч рублей, завил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

Он также отметил, что среди педагогов есть те, кто получает 110-115 и даже 120 тысяч рублей в месяц. Почти все столичные школы выполняют требования по нижней планке зарплаты сотрудникам, добавил Калина.

"У нас в 2018 году нижняя граница учительской зарплаты мы договорились с директорами, что если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тысяч рублей. По первому кварталу мы видим, что практически все школы это выполняют", – цитирует чиновника Агентство "Москва".

В столичных школах работает около 92,3 тысячи учителей в 611 многопрофильных школах, из них 566 учреждений – образовательные учреждения с дошкольными группами.

Помимо основного оклада учителя получают надбавки за различную деятельность в школах. Например каждый педагог, работающий с проектом "Московская электронная школа" получает надбавку в 10 тысяч рублей.