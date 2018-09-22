Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ посетили с момента открытия более 12 тысяч человек, а преподаватели провели более четырех тысяч академических часов занятий, сообщает пресс-служба заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

"Занятия на площадках образовательного комплекса проводят профессиональные преподаватели и представители работодателей. Правительство Москвы уделяет большое внимание обеспечению возможности получения квалифицированной подготовки кадров как для частных лиц, так и для переподготовки сотрудников компаний", – рассказала заммэра, руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина, .

По словам заммэра, образовательный комплекс позволяет познакомиться с более чем 40 профессиями. В кластере реализуют более 1,5 тысячи образовательных программ.

В выходные, 22 и 23 сентября в "Технограде" проходит национальный чемпионат "Навыки мудрых" в рамках серии Worldskills Russia. Впервые свое мастерство могут показать специалисты старшей возрастной категории. Участники в возрасте старше 50 лет соревнуются по 26 компетенциям. Свои навыки показывают 135 конкурсантов.

С помощью чемпионата планируется создать платформу, которая позволит людям старше 50 лет приобретать новые профессии и обеспечит дополнительные возможности по подготовке высококвалифицированных кадров.

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