Коронавирус любви не помеха: норвежка и швед поженились прямо на границе

10:15
Норвежка и швед поженились на границе двух стран
Влюбленная пара – граждане Норвегии и Швеции поженились прямо на границе двух стран.
Провести церемонию молодые люди собирались уже давно, но планы нарушила пандемия коронавируса: выезд из стран запрещен.
Совместным решением было определено обручиться на границе. Жених, невеста и гости встретились на приграничной территории. Влюбленные обменялись кольцами через ленту, обозначавшую государственный рубеж.
Ранее стало известно, что член королевской семьи Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера Эдоардо Мапелли Моцци. Бракосочетание посетили родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара. Кроме того, в списке почетных гостей были королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп – бабушка и дедушка невесты.
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