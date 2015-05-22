22 мая 2015, 12:46Общество
Выпускники Московского кадетского корпуса попрощались со знаменем
Выпускники Московского казачьего кадетского корпуса имени Шолохова попрощались со знаменем. Церемония для тех, кто заканчивает обучение, прошла на юго-востоке столицы, передает телеканал "Москва 24".
Под звуки духового оркестра на плац кадетского корпуса вынесли государственный флаг и знамя. После выступления барабанщиков и роты почетного караула выпускники по очереди простились с символом училища, встав на одно колено.
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