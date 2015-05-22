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22 мая 2015, 12:46

Общество

Выпускники Московского кадетского корпуса попрощались со знаменем

Выпускники Московского кадетского корпуса попрощались со знаменем

Выпускники Московского казачьего кадетского корпуса имени Шолохова попрощались со знаменем. Церемония для тех, кто заканчивает обучение, прошла на юго-востоке столицы, передает телеканал "Москва 24".

Под звуки духового оркестра на плац кадетского корпуса вынесли государственный флаг и знамя. После выступления барабанщиков и роты почетного караула выпускники по очереди простились с символом училища, встав на одно колено.

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