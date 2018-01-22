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Общество

22 января, 19:04

МГУ вошел в топ-10 самых красивых университетов в Европе по версии THE

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова вошло в топ-10 самых красивых высших учебных заведений в Европе по версии журнала Times Higher Education (THE).

"Главное здание МГУ имени Ломоносова возвышается над остальным кампусом, стоя на высоте 240 метров, увенчанное 57-метровым шпилем и 12-тонной пятиконечной звездой", – сообщается на сайте издания, передает РИА Новости.

В рейтинг также вошли Болонский университет в Италии, Университет Саламанки в Италии, португальский Коимбрский университет, Ростокский университет в Германии, Гданьский политехнический университет в Польше, Уппсальский университет в Швеции, Университет Гренобля во Франции и Тринити-колледж Дублинского университета.

Ранее сообщалось, что в МГУ планируют создать совет по гуманитарным наукам. Совет создается для популяризации науки, поиска новых направлений и привлечения молодых ученых.

Также отмечалось, что в технологической долине Московского государственного университета появится кластер спортивной медицины. Такое поручение руководству МГУ дал Владимир Путин.

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