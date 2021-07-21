Проект "Бизнес-уик-энд" начнет новую обучающую программу в августе

10:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новую обучающую программу проекта "Бизнес-уик-энд" представят с 1 августа. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Проект стартует в формате отраслевого акселератора. В нем смогут принять участие как те, кто прошел преакселерацию и акселерацию, так и молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет с собственным бизнесом и наработанной базой клиентов и продаж.
"Новая программа "Бизнес-уик-энда" – самая продолжительная за всю историю проекта: обучение продлится 22 недели. Ожидается, что отраслевой акселератор пройдут не менее 800 человек", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Команды участников программы сформируют по сегментам экономики. Будут доступны направления EduTech, FoodTech, FinTech, Machine Learning, BigData Analysis и Gaming Industry.
Тех, кто подключился к акселератору, научат привлекать необходимые ресурсы и инвестиции для развития и масштабирования своих коммерческих проектов. В обучении будет использован индивидуальный подход с учетом реальных задач бизнеса.
Образовательная программа будет реализована в онлайн- и офлайн-форматах. Очными точно будут демонстрационный день и отраслевые питч-сессии. Помимо прочего, участникам предложат закрытый телеграм-чат и бессрочный доступ к прямым эфирам с занятиями.
Ранее в июле заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об участии столичных компаний в акселерационной программе Global Partners. Прием заявок продлится до 28 июля.
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