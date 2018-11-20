Школьники расскажут депутатам о недостатках системы образования

20 ноября 2018, 12:50
Фото: портал мэра и правительства "Москвы"/Юлия Иванко
Учеников российских школ пригласят в Госдуму для того, чтобы обсудить с ними недостатки системы образования. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василия Власова.
Круглый стол с учащимися специализированных (медицинских и инженерных) классов московских школ пройдет в декабре 2018 года либо в январе 2019 года. Мероприятие, где дети сами смогут рассказать о своей точке зрения и оценить сильные и слабые стороны системы образования, пройдет впервые.
На круглом столе обсудят введение 12 класса, уроков по профориентации и увеличение количества профильных классов в старшей школе. К обсуждению, помимо школьников, пригласят директоров школ, депутатов и представителей министерства образования.
Ранее стало известно, что в павильоне "Умный город" на ВДНХ школьникам расскажут о профессиях будущего и трендах в образовании. Конференция "Поколение NEXT" пройдет 22 и 23 ноября не только для детей, но и для их родители и учителей. Первую лекцию "Путь к мечте" проведут ИТ-специалисты и успешные предприниматели.
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