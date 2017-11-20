Финал межвузовского чемпионата WorldSkills впервые состоится в Москве

20 ноября, 10:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Финал национального чемпионата WorldSkills Russia для студентов вузов впервые состоится в Москве с 28 ноября по 1 декабря. Соревнования пройдут в павильоне № 75 ВДНХ.
Участниками чемпионата станут около 400 человек из 77 вузов страны, в том числе из 25 московских. Оценивать их квалификацию будут по 31 специальности, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Распределят участников по шести блокам профессий: информационные и коммуникационные технологии, искусство и дизайн, производство и инженерные технологии, строительство и строительные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги.
WorldSkills – международное некоммерческое движение. Его целью является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки.
Первый российский чемпионат WorldSkills состоялся в 2012 году и проходил по шести специальностям. В 2017 году на соревнованиях оценивалась работа уже по 90 специальностям. Участники приехали из 75 регионов России. Лидерами в общекомандном зачете оказались москвичи. Они завоевали 32 награды: золотые медали по 22 основным специальностям, серебряные – по шести и бронзовые – по четырем.
Лучшие отправились на международные соревнования в Абу-Даби, где москвичи завоевали четыре медали – две золотые и две серебряные. Следующее первенство, в 2019 году, примет Казань. Участниками международных соревнований станут более 1300 человек из 70 стран мира.
Сергей Собянин учредил единовременные выплаты студентам и выпускникам колледжей, ставшим победителями WorldSkills. Золотые медалисты получат по миллиону рублей, за серебряную награду положено по 500 тысяч рублей, а за бронзу – 250 тысяч рублей.
Истории победителей чемпионата читайте в нашем материале.
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