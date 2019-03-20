Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в РФ

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в России 20 марта и продлится до 10 апреля, сообщает Агентство "Москва". Заявления на участие в досрочном экзамене подали более 35 тысяч человек.
Сдать ЕГЭ заранее могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам, не смогут принять участие в экзаменах в основные сроки.
В этом году в досрочном периоде примут участие более тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья.
Экзамены пройдут во всех регионах России за исключением Чукотского автономного округа. Для их организации будет задействован 321 пункт проведения экзаменов (ППЭ).
Отмечается, что с 2019 года все выпускники школ Республики Крым и Севастополя сдают ЕГЭ так же, как и учащиеся регионов России.
Для проведения досрочного ЕГЭ в столице организовано 93 пункта проведения экзаменов. На участие в нем зарегистрировались около 5 тысяч москвичей.
Досрочный период ЕГЭ начнется 20 марта с экзаменов по географии и литературе. Больше всего участников в досрочный период будет сдавать ЕГЭ по русскому языку. Впервые будет проведен ЕГЭ по китайскому языку, в досрочный период на него заявилось 27 участников.
Сообщается, что при проведении досрочного этапа ЕГЭ онлайн-видеонаблюдением будет охвачено почти 96% аудиторий. Будет применена технология печати экзаменационных материалов в аудиториях. В некоторых регионах будет использоваться технология передачи экзаменационных материалов по интернету.
Основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не планирует вносить изменения в порядок подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ в школах в 2019 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.