Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в РФ

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Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в России 20 марта и продлится до 10 апреля, сообщает Агентство "Москва". Заявления на участие в досрочном экзамене подали более 35 тысяч человек.

Сдать ЕГЭ заранее могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам, не смогут принять участие в экзаменах в основные сроки.

В этом году в досрочном периоде примут участие более тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья.

Экзамены пройдут во всех регионах России за исключением Чукотского автономного округа. Для их организации будет задействован 321 пункт проведения экзаменов (ППЭ).

Отмечается, что с 2019 года все выпускники школ Республики Крым и Севастополя сдают ЕГЭ так же, как и учащиеся регионов России.

Для проведения досрочного ЕГЭ в столице организовано 93 пункта проведения экзаменов. На участие в нем зарегистрировались около 5 тысяч москвичей.

Досрочный период ЕГЭ начнется 20 марта с экзаменов по географии и литературе. Больше всего участников в досрочный период будет сдавать ЕГЭ по русскому языку. Впервые будет проведен ЕГЭ по китайскому языку, в досрочный период на него заявилось 27 участников.

Сообщается, что при проведении досрочного этапа ЕГЭ онлайн-видеонаблюдением будет охвачено почти 96% аудиторий. Будет применена технология печати экзаменационных материалов в аудиториях. В некоторых регионах будет использоваться технология передачи экзаменационных материалов по интернету.

Основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не планирует вносить изменения в порядок подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ в школах в 2019 году.