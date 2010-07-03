МГУ вошел в топ-100 рейтинга лучших вузов мира по трудоустройству выпускников

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 в рейтинге лучших вузов мира по по трудоустройству выпускников. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу вуза.

"18 сентября 2019 года опубликовано четвертое издание рейтинга университетов по трудоустройству выпускников – QS Graduate Employability Ranking. МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира по двум самым важным показателям рейтинга", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что МГУ занял 21 место по критерию "Успешность выпускников". Также вуз оказался на 54-м месте в мире в номинации "Репутация среди работодателей". Это на пять позиций выше показателей предыдущего года.

Отмечается, что основным критерием в методологии являлись "Репутация среди работодателей" , "Партнерство с работодателями" и "Успешность выпускников". Всего в рейтинг попали 500 вузов со всего мира.

Ранее МГУ поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших университетов мира. По одному из самых важных показателей "Качество образования" московский вуз находится на 23 месте в мире.