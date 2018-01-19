Фото: портал Мосва 24/Роман Балаев

Для московских школьников запустили онлайн-тренажер по шахматам. Противником в нем может стать программа или реальный человек.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, для того чтобы разыграть партию, достаточно подключить компьютер, планшет или смартфон к интернету, зайти на сайт сервиса, выбрать нужный раздел и найти соперника.

Отмечается, что шахматный раздел уже опробовали ученики школы "Покровский квартал". Они предложили добавить в тренажер еще один уровень сложности, сделать игровое поле более контрастным, а передвижения фигур показывать при помощи стрелок.

Шахматный тренажер стал еще одной опцией онлайн-сервиса "Мои достижения", который запустили в столице осенью прошлого года. Он позволяет ученикам самостоятельно проверять знания школьной программы.

Ранее сообщалось, что занятия по шахматам для учеников с первого по четвертый класс сделают обязательными в российских школах. Проект планируется реализовать в ближайшие два года. По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, на занятия отведут один час в неделю. При этом не потребуется дополнительных компетенций для учителей.

По словам министра, игра в шахматы напрямую связана с повышением качества образования. В 40 регионах, где ученики играют в шахматы, они получают более высокие оценки.