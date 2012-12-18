В школы-интернаты детей начнут зачислять с февраля

Зачисление детей в специальные школы-интернаты начнется с февраля, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

"Мы не стали одновременно запускать зачисление детей по общим правилам и зачисление детей в школы-интернаты, - сказал Калина. - Развели по времени, чтобы не путать родителей. Все это начнется с февраля".

По словам Калина, все вопросы по приему будут решать городские окружные комиссии по тем показаниям, что есть у детей.