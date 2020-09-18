В России предложили создать студенческий капитал

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России предложили ввести студенческий капитал и выдавать выпускникам вузов 500 тысяч рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений – по 250 тысяч. Такой законопроект разработал замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов.
Специальный банковский счет будет открыт при поступлении на каждого студента высшего и среднего учебных заведений. Использовать студкапитал можно будет после получения диплома и на ограниченные цели, среди которых аренда жилья, оплата проезда или открытие бизнеса, сообщает РИА Новости.
Также уточняется, что на подобную помощь смогут рассчитывать студенты очной формы, впервые получающие образование этого уровня. Воспользоваться студкапиталом смогут выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно. В ближайшее время проект будет направлен в правительство.
Депутат объяснил, что выпускники зачастую покидают вузы "без ничего", поэтому стоит рассмотреть возможность выплат им "подъемных", как в советское время.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ рассматривает возможность введения шестилетнего специалитета для определенных направлений обучения. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, специалитет в первую очередь необходим для промышленных специальностей.
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