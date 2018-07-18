На проект "Образование" выделят из госбюджета около 670 миллиардов рублей

18 июля, 15:09
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Зампред правительства РФ Татьяна Голикова во время заседания совета Российского союза ректоров (РСР) сообщила о планах выделить из бюджета 674 миллиарда рублей на национальный проект "Образование". Об этом передает Агентство "Москва".
"Окончательные цифры называть еще рано, так как 674 миллиарда – это достаточно крупная сумма. Безусловно, все те программы, которые реализовывались в рамках приоритетных направлений в прошлом году, также станут составной частью приоритетного национального проекта", – рассказала Голикова.
По ее словам, правительство обсудит бюджет проекта в середине августа этого года.
Национальный проект "Образование" – программа по повышению качества образования, принятая в 2005 году президентом России Владимиром Путиным в рамках реализации четырех приоритетных национальных проектов.
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