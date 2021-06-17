Студенту, которому снизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"

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Апелляционная комиссия рассмотрела жалобу студента Уральского политехнического колледжа о том, что ему на экзамене снизили оценку из-за внешнего вида. Новым решением молодому человеку подняли оценку на балл, сообщает РИА Новости.

Ранее выпускник пожаловался, что получил оценку "хорошо" только из-за цвета волос и пирсинга. При этом он ответил на все вопросы комиссии. Студент был уверен в оценке "отлично". Получившийся результат он назвал предвзятым.

"В ходе проверки Минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку "хорошо" или "отлично", разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося в случае пограничной ситуации решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого", – отметила собеседница агентства.

Она добавила, что некорректное решение комиссии было пересмотрено.