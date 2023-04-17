Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную приемной кампании в школы искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

18 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" на площадке ситуационного центра правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная приемной кампании в школы искусств.

По каким направлениям школьники могут получить сегодня творческое образование? Как подать документы онлайн и каким требованиям нужно соответствовать? Об этом и многом другом будут рассказывать:



заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Юлия Еремеева;

директор московской городской объединенной детской школы искусств "Кусково", руководитель центра профессионального мастерства по направлению "Концертмейстерское искусство", консультант Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Евгения Игнатова;

директор Детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена, заслуженный работник РФ Александр Палицын.

Смотрите прямую трансляцию 18 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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