Образовательные учреждения ЗАО приспособят для инвалидов

Образовательные учреждения Западного округа Москвы приспособят к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения, информирует пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Бюджетом города на эти цели было предусмотрено 29,159 млн рублей. Общая экономия бюджета в ходе торгов составила 1,598 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работы в районах Дорогомилово, Можайский, Фили-Давыдково и Филевский парк проведет компания ООО РСК "Перспектива"; в районах Ново-Переделкино, Кунцево, Солнцево - ООО "ДиректСтройСервис", а в районах Крылатское, Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино - ООО "ПроектМонтаж".

Предприниматели должны выполнить условия госконтракта в течение 45 дней с момента его подписания.

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