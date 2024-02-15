Москвичам рассказали, кто может внести изменения в заявление на участие в ГИА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускники прошлых лет и студенты колледжей теперь могут внести изменения в поданное заявление на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) после завершения обозначенных сроков подачи заявки на портале mos.ru. До этого такая возможность была лишь у выпускников текущего года.

При этом дополнить или сократить сведения о сдаваемых предметах, изменить срок или форму сдачи экзамена в заявлении можно лишь по уважительной причине: например, из-за участия в олимпиаде или болезни. После решение о внесении правок принимает государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).

Председатель столичного Комитета государственных услуг Елена Шинкарук добавила, что раньше школьники могли только самостоятельно приехать и подать заявление в ГЭК для внесения изменений в заявку. Теперь же это можно сделать с помощью портала mos.ru, чем воспользовались в прошлом году порядка 6,5 тысячи выпускников.

"Мы стараемся сделать этот волнительный период более спокойным и комфортным и дарим дополнительное время на освоение дисциплин перед экзаменами, избавляя их от необходимости заниматься административными процедурами и тратить время на дорогу для подачи заявления", – отметила Шинкарук.

По правилам проведения ГИА в этом году срок приема документов от учеников девятых классов для сдачи экзамена был продлен до 1 марта, запись открылась 1 октября 2023 года на портале mos.ru. В общей сложности в основной период более 380 тысяч школьников подали заявления, уточнили на сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации для программ среднего профессионального образования (СПО) может быть утвержден в России в 2024 году. Отмечается, что в прошлом году демонстрационный экзамен базового уровня сдали 120 тысяч ребят, а профильного уровня – 275 тысяч.



Результаты ЕГЭ и ОГЭ можно узнать через портал mos.ru