Факультет когнитивных наук может появиться в МГУ

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В Московском государственном университете (МГУ) им. М.Ломоносова может появиться факультет когнитивных наук. Об этом в рамках Дня открытых дверей сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

"Я уже проговорился: может быть, следующим шагом станет создание факультета когнитивных наук - это тоже океан неизученный. И, возможно, мы подойдем к этому решению", – сообщил он, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в МГУ планируют создать совет по гуманитарным наукам. Эту идею ректор университета уже обсудил с деканами философского и исторического факультетов. Совет создается для популяризации науки, поиска новых направлений и привлечения молодых ученых.