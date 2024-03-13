Методист рассказал, зачем нужны всероссийские проверочные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это мониторинг качества и уровня образования, аналитический процесс в отношении школьной работы. Во время них оценивается не работа отдельного учителя, а верхнеуровнево дается оценка системе. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на методиста Артема Мушту.

Он напомнил, что ВПР обязательно проводится по русскому языку и математике, другие два предмета Рособрнадзор каждый год случайным образом выбирает из списка: биология, история, география, физика, обществознание, химия.

По словам методиста, подобные работы пишутся как обычные проверочные работы во время урока, они занимают 45 минут. Оценки тоже выставляют как оценки за любую другую самостоятельную работу, более сильного влияния на успеваемость они не оказывают.

Мушта подчеркнул, что если ученик получает за ВПР двойку, то она остается у него как академическая задолженность, которую нужно закрыть. При этом такая оценка не будет препятствием для перехода в следующий класс. Если же школьник не смог присутствовать на написании ВПР, он должен написать контрольную в другой день, говорится в сообщении. ВПР не требуют отдельной подготовки. Мушта отметил, что перед контрольной достаточно повторить материалы. Формат заданий определяет школа.

ВПР проходят с 1 марта по 17 мая. Их проводят с 4-го по 8-й класс.

В октябре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ВПР по иностранным языкам в школах России не будет.

Между тем в феврале этого года в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Уроки проводят педагоги.

Досрочный этап сдачи ЕГЭ в России пройдет с 22 марта по 22 апреля