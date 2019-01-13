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16:56

Около 10 тысяч выпускников школ готов принять МГУ в 2019 году

образование

16:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МГУ имени Ломоносова готов принять на первый курс в сентябре 2019 года 10 тысяч человек. По словам ректора вуза Виктора Садовничего, это самый большой прием в стране.

Руководитель университета уточнил, что этот расчет – предварительный. Известно, что учебное заведение ожидает порядка 1,5 тысячи выпускников-победителей Всероссийской олимпиады школьников, передает телеканал Москва 24.

Ежегодно в МГУ поступает около 8 тысяч человек – 4 тысячи на бюджет и 4 тысячи на контракт. В 2018 году в университет поступило более 28 тысяч заявлений от поступающих. При этом наиболее востребованными у абитуриентов оказались механико-математический факультет (3,2 тысячи заявлений), факультет вычислительной математики и кибернетики (около 2,2 тысячи заявлений) и филологический факультет (2,6 тысячи заявлений).

В МГУ впервые пройдет набор на факультет космических исследований

По словам ректора, отношение москвичей и иногородних студентов в вузе примерно равное. Он добавил, что сейчас абитуриенты из России и других стран конкурируют друг с другом, чтобы получить качественное образование в МГУ.

Ранее сообщалось, что МГУ в 2019 году откроет около 10 новых магистерских программ. Впервые будет набран факультет космических исследований. На факультете журналистики откроется программа "Медиакоммуникации в международных отношениях ", на факультете искусств – "Театральное искусство: исполнительство и режиссура".

образование

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