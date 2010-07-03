Эксперт оценил идею о цифровой системе оценки успеваемости студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решения об отчислении студентов российских вузов вскоре будут принимать с помощью искусственного интеллекта – образовательный сервис позволит исключить человеческую предвзятость со стороны преподавателей. Комментируя это нововведение, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков отметил, что ИИ может игнорировать ряд важных факторов. Его слова приводит RT.

"Надо понимать, что все-таки студент – это живой человек и, как у любого живого человека, у него бывают разные периоды жизни, а искусственный интеллект может этого не учитывать", – подчеркнул Комков.

Он добавил, что имеет смысл сочетать возможности искусственного интеллекта и профессорско-преподавательского состава.

Как ранее рассказал директор Центра EDCrunch University в "МИСИС" Нурлан Киясов, ИИ будет выносить решения на основе данных об успеваемости, а также активности на лекциях и участии в общественной жизни. Для тестирования будут выбраны несколько институтов.

