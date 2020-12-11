Москвичей пригласили принять участие в новом сезоне "Бизнес‑уик‑энда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве состоится пятый сезон проекта "Бизнес-уик-энд" с бесплатными образовательными курсами и тренингами по основам бизнеса. В нем могут принять участие будущие предприниматели от 16 до 27 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году курсы окончили 33 человека. Особую популярность проект обрел среди старшеклассников и студентов. Слушателям программы предоставляются только самые необходимые знания в области бизнеса. Все полученные навыки они смогут применить для запуска и развития собственного дела", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Обучение в рамках проекта продлится до февраля 2021 года. Участникам предстоит пройти вводный видеоурок для новичков, курс для тех, кто хочет создать бизнес-модель компании, и продвинутый курс для развития дела. Для участия необходимо перейти по ссылке.

Ранее на платформе i.moscow заработал бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта" для привлечения инвестиций в технологические стартапы.

Сервис позволит технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения, а также представить свой продукт потенциальным инвесторам.