Москвичей пригласили принять участие в новом сезоне "Бизнес‑уик‑энда"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве состоится пятый сезон проекта "Бизнес-уик-энд" с бесплатными образовательными курсами и тренингами по основам бизнеса. В нем могут принять участие будущие предприниматели от 16 до 27 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году курсы окончили 33 человека. Особую популярность проект обрел среди старшеклассников и студентов. Слушателям программы предоставляются только самые необходимые знания в области бизнеса. Все полученные навыки они смогут применить для запуска и развития собственного дела", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Обучение в рамках проекта продлится до февраля 2021 года. Участникам предстоит пройти вводный видеоурок для новичков, курс для тех, кто хочет создать бизнес-модель компании, и продвинутый курс для развития дела. Для участия необходимо перейти по ссылке.
Ранее на платформе i.moscow заработал бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта" для привлечения инвестиций в технологические стартапы.
Сервис позволит технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения, а также представить свой продукт потенциальным инвесторам.
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