В лицее "Воробьевы горы" не подтвердили информацию о массовом отравлении детей

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Массового отравления в лицее "Воробьевы горы" не было. Об этом порталу Москва 24 рассказала директор образовательного комплекса Елена Мельвиль.

"Сегодня несколько учащихся третьего класса почувствовали недомогание. В школу оперативно вызвали бригаду скорой помощи, врачи которой осмотрели детей. Троих школьников направили для уточнения диагноза в больницу. По предварительным данным, у них подозрение на аппендицит, ОРВИ и кишечные колики. Одного ученика сразу отпустили домой, остальные сдали анализы. Предположение об инфекционном заболевании врачами не подтверждено. Новые случаи недомоганий в школе не зафиксированы", – пояснила Мельвиль.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из лицея "Воробьевы горы" были госпитализированы дети с признаками отравления. Со слов родителей, дети жаловались на боли в животе, а причиной якобы отравления послужила плесень в творожной запеканке, однако документальных подтверждений этому нет.

Очевидцы сообщали о, как минимум, десяти жалобах, но в лицее "Воробьевы горы" сообщили, что на скорой из школы увезли трех детей.