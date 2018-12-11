Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

11 декабря, 17:48

Главная / Новости /

В лицее "Воробьевы горы" не подтвердили информацию о массовом отравлении детей

"ОРВИ и кишечные колики". Директор лицея "Воробьевы горы" – об отравлении детей
образование дети эксклюзив

Фото: depositphotos/uatp12

Массового отравления в лицее "Воробьевы горы" не было. Об этом порталу Москва 24 рассказала директор образовательного комплекса Елена Мельвиль.

"Сегодня несколько учащихся третьего класса почувствовали недомогание. В школу оперативно вызвали бригаду скорой помощи, врачи которой осмотрели детей. Троих школьников направили для уточнения диагноза в больницу. По предварительным данным, у них подозрение на аппендицит, ОРВИ и кишечные колики. Одного ученика сразу отпустили домой, остальные сдали анализы. Предположение об инфекционном заболевании врачами не подтверждено. Новые случаи недомоганий в школе не зафиксированы", – пояснила Мельвиль.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из лицея "Воробьевы горы" были госпитализированы дети с признаками отравления. Со слов родителей, дети жаловались на боли в животе, а причиной якобы отравления послужила плесень в творожной запеканке, однако документальных подтверждений этому нет.

Очевидцы сообщали о, как минимум, десяти жалобах, но в лицее "Воробьевы горы" сообщили, что на скорой из школы увезли трех детей.

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать