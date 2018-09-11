МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по трудоустройству выпускников

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошел в топ-100 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников.

Об этом свидетельствует рейтинг университетов QS Graduate Employability Ranking, который составлялся по двум критериям – "Успешность выпускников" и "Репутация среди работодателей".

В первом случае университет вошел в топ-20, а во втором занял 59-е место, улучшив результат годичной давности на пять показателей.

"Наши выпускники – одни из самых успешных в мире. МГУ входит в число лучших вузов мира по репутации работодателей и этот критерий каждый год улучшается. Это позволяет сделать вывод, что мы на правильном пути", – приводит слова ректора МГУ Виктора Садовничего пресс-служба вуза.

Всего в рейтинг вошло 500 вузов. В ходе подготовки было отранжировано 600 ведущих университетов мира.

Ранее три российских вуза признали лучшими учебными заведения Евразийского региона по версии британского издания Times Higher Education.

Возглавил список МГУ имени М.В. Ломоносова, замыкают тройку Московский физико-технический институт (МФТИ) и Томский политехнический университет.

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