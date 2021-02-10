Capital Group и МГСУ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Capital Group

Девелопер Capital Group и НИУ Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) подписали соглашение о сотрудничестве: компания предоставит студентам вуза возможность стажировок, практики в строительстве и участия в программе мотивации. Также в рамках сотрудничества в одном из учебных корпусов университета откроют коворкинг для студентов, рассказали в пресс-службе девелопера.

Соглашение подписали председатель совета директоров Capital Group Павел Тё и врио ректора НИУ МГСУ Павел Акимов.

"2021 год для нашего университета особый. Это год, когда наш вуз будет отмечать столетний юбилей. И сегодня перед МГСУ, как перед любым ведущим отраслевым вузом, встает актуальная задача – кадровое обеспечение строительной отрасли. Именно это и предусматривает наша совместная программа – совершенствовать наши образовательные программы, ориентируясь на работодателей. Capital Group – один из крупнейших работодателей отрасли. Наша общая задача в том, чтобы совместно, вступая в сотрудничество, создавать программы, которые бы вели к подготовке сильных специалистов. Сегодня для нас серьезный момент, который будет способствовать будущему развитию университета", – рассказал Павел Акимов.



Практический курс будет включать в себя не только лекции и семинары, но и посещение объектов Capital Group, мастер-классы, выездные стажировки. В программу будет интегрирована система мотиваций и грантов от Capital Group для лучших студентов.

"Сотрудничая с университетом, в первую очередь, я надеюсь, мы будем получать специалистов, максимально подготовленных к работе в нашей компании и отрасли. Университет получает в свою очередь новый подход к учебе за счет практики, воркшопов, стажировок для студентов, выездных мероприятий и знакомства с работой ведущих бюро и производств. Это также возможность трудоустройства студентов в девелопменте, система мотивации и поощрений, которая уже существует в рамках Capital University", – отметил председатель совета директоров Capital Group Павел Тё.

В учебном корпусе НИУ МГСУ откроется коворкинг для студентов вуза – его созданием займется сеть сервисных офисов Business Club от Capital Group. Помещение на площади 350 квадратных метров будет включать мягкие зоны для индивидуальной и командной работы, столы для работы за ноутбуком, зоны для отдыха и чтения.

"Коворкинг – первый шаг в кросс-дисциплинарном подходе компании к развитию молодых кадров в девелопменте", – отметил исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.

С 8 февраля московские студенты вернулись к очному обучению. На дистанционном формате учащиеся высших учебных заведений находились в течение трех месяцев: с 13 ноября Минобрнауки предписало всем руководителям подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга перевести студентов на дистанционное обучение. С этого же дня студенты и колледжи столицы ушли на дистанционку по указу Сергея Собянина. Региональным вузам было рекомендовано решать этот вопрос с местными органами Роспотребнадзора.