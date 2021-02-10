Capital Group и МГСУ подписали соглашение о сотрудничестве

21:40
Фото: Capital Group
Девелопер Capital Group и НИУ Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) подписали соглашение о сотрудничестве: компания предоставит студентам вуза возможность стажировок, практики в строительстве и участия в программе мотивации. Также в рамках сотрудничества в одном из учебных корпусов университета откроют коворкинг для студентов, рассказали в пресс-службе девелопера.
Соглашение подписали председатель совета директоров Capital Group Павел Тё и врио ректора НИУ МГСУ Павел Акимов.
"2021 год для нашего университета особый. Это год, когда наш вуз будет отмечать столетний юбилей. И сегодня перед МГСУ, как перед любым ведущим отраслевым вузом, встает актуальная задача – кадровое обеспечение строительной отрасли. Именно это и предусматривает наша совместная программа – совершенствовать наши образовательные программы, ориентируясь на работодателей. Capital Group – один из крупнейших работодателей отрасли. Наша общая задача в том, чтобы совместно, вступая в сотрудничество, создавать программы, которые бы вели к подготовке сильных специалистов. Сегодня для нас серьезный момент, который будет способствовать будущему развитию университета", – рассказал Павел Акимов.
Практический курс будет включать в себя не только лекции и семинары, но и посещение объектов Capital Group, мастер-классы, выездные стажировки. В программу будет интегрирована система мотиваций и грантов от Capital Group для лучших студентов.
"Сотрудничая с университетом, в первую очередь, я надеюсь, мы будем получать специалистов, максимально подготовленных к работе в нашей компании и отрасли. Университет получает в свою очередь новый подход к учебе за счет практики, воркшопов, стажировок для студентов, выездных мероприятий и знакомства с работой ведущих бюро и производств. Это также возможность трудоустройства студентов в девелопменте, система мотивации и поощрений, которая уже существует в рамках Capital University", – отметил председатель совета директоров Capital Group Павел Тё.
В учебном корпусе НИУ МГСУ откроется коворкинг для студентов вуза – его созданием займется сеть сервисных офисов Business Club от Capital Group. Помещение на площади 350 квадратных метров будет включать мягкие зоны для индивидуальной и командной работы, столы для работы за ноутбуком, зоны для отдыха и чтения.
"Коворкинг – первый шаг в кросс-дисциплинарном подходе компании к развитию молодых кадров в девелопменте", – отметил исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.
С 8 февраля московские студенты вернулись к очному обучению. На дистанционном формате учащиеся высших учебных заведений находились в течение трех месяцев: с 13 ноября Минобрнауки предписало всем руководителям подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга перевести студентов на дистанционное обучение. С этого же дня студенты и колледжи столицы ушли на дистанционку по указу Сергея Собянина. Региональным вузам было рекомендовано решать этот вопрос с местными органами Роспотребнадзора.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: