Медиаклассы откроют в столичных школах в 2021 году

08:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2021 году в столице откроется новое направление предпрофессионального образования "Медиакласс в московской школе", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект будет включать шесть направлений: журналистику (медиа, радио, фото и ТВ), PR и связи с общественностью, а также коммуникации в социальных сетях.
"Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова
По ее словам, в медиаклассах "будут готовить журналистов будущего – специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента".
Кроме того, она указала, что предпрофессиональное образование становится все более востребованным среди московских школьников, так как дает возможность познакомиться со спецификой профессии и получить базовые навыки.
В медиаклассах школьники смогут дополнительно освоить элективные курсы по блогингу, копирайтингу, брендингу, медиаменеджменту, риторике и другие. Обучаться в таких классах будут дети с высокими результатами по профильным предметам – русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку.
Проект стартует в каждом округе столицы. Партнерами программы станут столичные вузы – МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО, ВШЭ, МГПУ, ГИТИС и другие. Главным информационным партнером и одной из ведущих площадок для стажировок станет Московский образовательный телеканал.
Медиапартнерами проекта станут крупные информационные агентства и ведущие СМИ. Оператором выступит Московский центр качества образования. Его директор Марианна Лебедева отметила, что отличительная черта проекта – выбор школьниками программ стажировок в медиакомпаниях и СМИ.
Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков ранее раскритиковал практику выдачи дипломов о высшем образовании и отметил, что документы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию".
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