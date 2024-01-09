В Госдуме призвали вернуть сочинение в ЕГЭ по истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель главы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила министру просвещения РФ Сергею Кравцову рассмотреть возможность вернуть в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории задание написать сочинение. Об этом со ссылкой на текст обращения пишет ТАСС.

Депутат напомнила, что сочинение было исключено из экзамена в 2022 году на основе решения самого Минпросвещения РФ. Однако "отказ от задания с написанием исторического сочинения вступает в противоречие" с федеральным государственным образовательным стандартом, уверена она.

"Также необходимо учитывать, что написание сочинения является одним из главных способов развития навыка грамотного и корректного выражения собственных мыслей, умения систематизировать информацию, а также использовать выразительные средства языка в соответствии с замыслом, речевыми ситуациями", – сказала Лантратова.

Она подчеркнула, что нынешняя геополитическая ситуация делает развитие и укрепление русского языка одной из главных задач страны. Для этого необходима практика написания сочинений в рамках системы образования, подчеркнула депутат.

Исключение сочинения из ЕГЭ по истории резко снизило значимость этого экзамена, продолжает она. Также у учеников стало меньше возможностей продемонстрировать собственное творческое и аналитическое мышление, уверена Лантратова.

"Комплексная проверка знаний учащегося подменяется выполнением тестовых или шаблонных задач, которые предполагают заучивание материала, но не его понимание", – указала в своем обращении парламентарий.

Ранее Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год. Основной период экзаменов начнется 23 мая и завершится 1 июля. Досрочный экзамен пройдет с 22 марта по 22 апреля. Дополнительный период экзаменов – с 4 по 23 сентября. ЕГЭ по обществознанию пройдет 4 июня, а по истории – 10 июня.

Российские школы получат новые учебники истории для 11 класса к 1 сентября