Уроки семейных ценностей не планируют вводить в школах

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Минпросвещения России не планирует вводить уроки семейных ценностей в школах, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минпросвещения России рассматривает актуальные для российского образования инициативы в установленном порядке. На текущий момент нововведения, касаемые внедрения новых предметов, не планируются", – говорится в сообщении.

Ранее "Российская газета" сообщала, что в российских школах могут появиться уроки семейных ценностей.

Эта тема обсуждается давно. Еще в 2017 году появилась информация, что в обязательную школьную программу могут включить учебный курс для старшеклассников "Нравственные основы семейной жизни".

Курс призван подготовить школьников к созданию крепкой многодетной семьи. Ученикам предлагалось преподавать базовые ценности, которые свойственны культуре России.