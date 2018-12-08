Семейные ценности: в мелочах – самое главное

Как оказалось, многим непросто сходу ответить на вопрос, что такое семейные ценности. Но каждый из нас точно знает, что для него наиболее значимо как для родителя, ребенка, супруга. О том, что такое семейные ценности и из каких мелочей на самом деле они создаются, в колонке журналиста и мамы троих детей Анны Кудрявской-Паниной.

Мне пять лет, я просыпаюсь субботним утром и слышу, как в кухне работает радио и шумит вода, а папа что-то напевает себе под нос. Я, не выходя из комнаты, знаю, что сейчас происходит дома. Родители делают генеральную уборку: мама в другой комнате наводит порядок и вытирает пыль, папа в кухне: он моет посуду и плиту, натирает до блеска мойку, потом будет чистить сантехнику. А позже, когда я позавтракаю, мы с папой пойдем выбивать ковры, что зимой особенно приятно. Я сначала буду нагребать на ковер снег, потом мы будем его сметать, а потом папа начнет стучать по нему специальной хлопалкой, как я ее называю. И иногда давать ее мне. А потом мы вместе свернем ковер и понесем его домой. И когда мама будет его расстилать, в комнате запахнет как-то по-особенному (это спустя годы я узнаю, что так пахнет озон). А тогда мне кажется, что так пахнет счастье.

Мне семь, девять лет, но неизменно каждое субботнее утро я просыпаюсь под шум воды и радио, и папино пение (кстати, он нещадно фальшивит). Я знаю, что происходит в доме. Могут меняться детали, времена года и приспособления, но главным остается одно – ощущение моей семьи. И даже этот банальный еженедельный ритуал – необыкновенное сокровище, одна из тех мелочей, каждодневно делающих мою семью именно моей, похожей на многие другие и особенной одновременно. Множество мелочей формируют ее уникальность. И именно все они по отдельности и в совокупности – мои семейные ценности.

Удивительно, но факт: когда я спросила в фейсбуке друзей, что для них значат семейные ценности, из каких кусочков складывается их уникальная мозаика, мои прекрасные, умные, чуткие друзья за редким исключением оказались серьезно озадачены таким вопросом. Кто-то боялся перепутать традиции с семейными ценностями в каноническом их определении, кто-то неожиданно для себя понял, что для него это словосочетание вообще набор звуков, и он не может, хоть убей, сформулировать, что для него представляет такую ценность, кто-то просто шутил, как моя давняя подруга: "Честно пытались ответить и сломались на первом же пункте, потому что не все разделяют мнение о ценности котов".

В итоге мой мини-опрос почти провалился. Я была уверена, что все понимают это примерно так же, как я, и сейчас быстро накидают мне примеров. А оказалось, что у немногих тех, кто готов ответить на этот вопрос, ответ на него более общий и канонический, чем мое представление.

И здесь нет верного или ложного понимания или трактовки. Так или иначе, считаем мы ценностью конкретную традицию или базу, которая лежит в ее основе, мы сами их создаем: и традиции, и ценности. И чаще всего это скрыто от посторонних глаз. Не потому что скрывается, а потому что это просто часть ежедневной жизни, часть быта, семейного уклада. "Вот для меня ценность – уважение к родственникам с обеих сторон, слияние кланов – чтобы дети чувствовали крепость своих корней, уверенность, что они из сильной единой семьи. А отсюда уже поведение в семье, планы, традиции черпают ресурс. Например, звонить дедушке и бабушкам, родственникам просто так, потому что они – хорошие "наши" люди. А не только по дням рождения и т. п.", – так ответила на мой вопрос моя приятельница. Согласитесь, в обычном звонке родному человеку трудно сходу усмотреть семейную ценность. А она там точно есть.

Что-то мы забираем из детства, из родительской семьи и несем в свою, чтобы дать такую же ценность нашим детям. Одно из самых теплых и ярких воспоминаний моего мужа – это поездки с отцом в экспедиции на Дальний Восток. Его мечта – свозить туда нашу дочь. Но пока она еще не доросла до такой поездки, он старается дать ей то – ценное и очень личное – что давал ему когда-то его папа. У них есть свои ритуалы и игры, в которых я уже лишняя. Нет, меня, конечно, возьмут, не прогонят, да полно у нас традиций и на троих, но я сама не хочу влезать, потому что это именно их ценность как отца и дочери, которая (я очень этого хочу) останется с нашей девочкой навсегда.

Что-то ценное и важное для своей семьи мы рождаем сами. В нашей семье утренний кофе – это ритуал. Мы пьем его с молоком и корицей. Если кто-то встал раньше другого, он первым делом заваривает кофе. Проснуться от запаха кофе и корицы – крошечная, но такая важная для нас семейная ценность.

В семье моей подруги по выходным и свободным вечерам играли в лото: "По копейке за карту. Такое единство, и столько веселья и радости было всегда. Это через всю жизнь прошло как-то..." Другая рассказывает трем своим детям каждый вечер новые сказки про выдуманного ею героя, который постоянно попадает в какие-то переделки.

Быть вместе, быть рядом в горе и радости, просто любить, заботиться, быть верным и преданным, уважать, поддерживать, понимать. Это все они – семейные ценности, за которыми стоят мелочи, их создающие и гораздо менее пафосно звучащие, от которых веет невероятным теплом, как от простых слов моей бывшей коллеги: "Погреться перед сном под одним одеялом, когда холодно. Прижимаешься попой к горячей ноге или спине и думаешь, как хорошо (хотя за какие-то вещи натурально хочется иногда прихлопнуть). Когда не бесит, что он/она рядом храпит. Вместе приготовить обед, кататься с горки, ездить вместе в путешествия, посмотреть вместе фильм, забравшись под одеяло, но главное – при этом не хотеть, чтобы на месте этого человека, с которым делаешь банальнейшие вещи, был кто-то другой. А именно он. Обниматься с ребенком, читать вместе книжки, готовить пирог. Приехать куда угодно, когда родному человеку плохо или трудно. Уметь прощать и первой идти мириться. Стараться делать маленькие подарки, вещи, которые порадуют".

А еще подарки-сюрпризы "от зайчика" просто так, без повода, обязательно спрятанные, найти которые – целый квест, и которые до сих пор вспоминают с нежностью и теплом мои уже взрослые сын и дочь, прекрасно понимающие теперь, откуда они брались и кто был тем самым зайчиком. Или елка на Новый год, которая для кого-то не имеет особого значения, а для кого-то архиважна, или... Таких "или" у каждого из нас наберется с несколько десятков, если хорошенько подумать и повспоминать.

Почему же мой вопрос в фейсбуке оказался настолько сложным для моих друзей? Не знаю. Может быть, потому, что мы просто живем, создавая такие ценности для себя и родных каждым прожитым днем, элементарно не задумываясь об этом. А если в этом и есть главный их смысл? Не думать о семейных ценностях, а просто жить, формируя их, – похоже, именно это чуть ли не самая значимая из семейных ценностей, которые я только могу себе представить.