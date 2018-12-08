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Общество

8 декабря, 00:01

Семейные ценности: в мелочах – самое главное

общество

Как оказалось, многим непросто сходу ответить на вопрос, что такое семейные ценности. Но каждый из нас точно знает, что для него наиболее значимо как для родителя, ребенка, супруга. О том, что такое семейные ценности и из каких мелочей на самом деле они создаются, в колонке журналиста и мамы троих детей Анны Кудрявской-Паниной.

Фото: depositphotos/Yaruta

Мне пять лет, я просыпаюсь субботним утром и слышу, как в кухне работает радио и шумит вода, а папа что-то напевает себе под нос. Я, не выходя из комнаты, знаю, что сейчас происходит дома. Родители делают генеральную уборку: мама в другой комнате наводит порядок и вытирает пыль, папа в кухне: он моет посуду и плиту, натирает до блеска мойку, потом будет чистить сантехнику. А позже, когда я позавтракаю, мы с папой пойдем выбивать ковры, что зимой особенно приятно. Я сначала буду нагребать на ковер снег, потом мы будем его сметать, а потом папа начнет стучать по нему специальной хлопалкой, как я ее называю. И иногда давать ее мне. А потом мы вместе свернем ковер и понесем его домой. И когда мама будет его расстилать, в комнате запахнет как-то по-особенному (это спустя годы я узнаю, что так пахнет озон). А тогда мне кажется, что так пахнет счастье.

Мне семь, девять лет, но неизменно каждое субботнее утро я просыпаюсь под шум воды и радио, и папино пение (кстати, он нещадно фальшивит). Я знаю, что происходит в доме. Могут меняться детали, времена года и приспособления, но главным остается одно – ощущение моей семьи. И даже этот банальный еженедельный ритуал – необыкновенное сокровище, одна из тех мелочей, каждодневно делающих мою семью именно моей, похожей на многие другие и особенной одновременно. Множество мелочей формируют ее уникальность. И именно все они по отдельности и в совокупности – мои семейные ценности.

Удивительно, но факт: когда я спросила в фейсбуке друзей, что для них значат семейные ценности, из каких кусочков складывается их уникальная мозаика, мои прекрасные, умные, чуткие друзья за редким исключением оказались серьезно озадачены таким вопросом. Кто-то боялся перепутать традиции с семейными ценностями в каноническом их определении, кто-то неожиданно для себя понял, что для него это словосочетание вообще набор звуков, и он не может, хоть убей, сформулировать, что для него представляет такую ценность, кто-то просто шутил, как моя давняя подруга: "Честно пытались ответить и сломались на первом же пункте, потому что не все разделяют мнение о ценности котов".

Фото: depositphotos/pikselstock

В итоге мой мини-опрос почти провалился. Я была уверена, что все понимают это примерно так же, как я, и сейчас быстро накидают мне примеров. А оказалось, что у немногих тех, кто готов ответить на этот вопрос, ответ на него более общий и канонический, чем мое представление.

И здесь нет верного или ложного понимания или трактовки. Так или иначе, считаем мы ценностью конкретную традицию или базу, которая лежит в ее основе, мы сами их создаем: и традиции, и ценности. И чаще всего это скрыто от посторонних глаз. Не потому что скрывается, а потому что это просто часть ежедневной жизни, часть быта, семейного уклада. "Вот для меня ценность – уважение к родственникам с обеих сторон, слияние кланов – чтобы дети чувствовали крепость своих корней, уверенность, что они из сильной единой семьи. А отсюда уже поведение в семье, планы, традиции черпают ресурс. Например, звонить дедушке и бабушкам, родственникам просто так, потому что они – хорошие "наши" люди. А не только по дням рождения и т. п.", – так ответила на мой вопрос моя приятельница. Согласитесь, в обычном звонке родному человеку трудно сходу усмотреть семейную ценность. А она там точно есть.

Что-то мы забираем из детства, из родительской семьи и несем в свою, чтобы дать такую же ценность нашим детям. Одно из самых теплых и ярких воспоминаний моего мужа – это поездки с отцом в экспедиции на Дальний Восток. Его мечта – свозить туда нашу дочь. Но пока она еще не доросла до такой поездки, он старается дать ей то – ценное и очень личное – что давал ему когда-то его папа. У них есть свои ритуалы и игры, в которых я уже лишняя. Нет, меня, конечно, возьмут, не прогонят, да полно у нас традиций и на троих, но я сама не хочу влезать, потому что это именно их ценность как отца и дочери, которая (я очень этого хочу) останется с нашей девочкой навсегда.

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Что-то ценное и важное для своей семьи мы рождаем сами. В нашей семье утренний кофе – это ритуал. Мы пьем его с молоком и корицей. Если кто-то встал раньше другого, он первым делом заваривает кофе. Проснуться от запаха кофе и корицы – крошечная, но такая важная для нас семейная ценность.

В семье моей подруги по выходным и свободным вечерам играли в лото: "По копейке за карту. Такое единство, и столько веселья и радости было всегда. Это через всю жизнь прошло как-то..." Другая рассказывает трем своим детям каждый вечер новые сказки про выдуманного ею героя, который постоянно попадает в какие-то переделки.

Быть вместе, быть рядом в горе и радости, просто любить, заботиться, быть верным и преданным, уважать, поддерживать, понимать. Это все они – семейные ценности, за которыми стоят мелочи, их создающие и гораздо менее пафосно звучащие, от которых веет невероятным теплом, как от простых слов моей бывшей коллеги: "Погреться перед сном под одним одеялом, когда холодно. Прижимаешься попой к горячей ноге или спине и думаешь, как хорошо (хотя за какие-то вещи натурально хочется иногда прихлопнуть). Когда не бесит, что он/она рядом храпит. Вместе приготовить обед, кататься с горки, ездить вместе в путешествия, посмотреть вместе фильм, забравшись под одеяло, но главное – при этом не хотеть, чтобы на месте этого человека, с которым делаешь банальнейшие вещи, был кто-то другой. А именно он. Обниматься с ребенком, читать вместе книжки, готовить пирог. Приехать куда угодно, когда родному человеку плохо или трудно. Уметь прощать и первой идти мириться. Стараться делать маленькие подарки, вещи, которые порадуют".

Фото: depositphotos/Vitalinka

А еще подарки-сюрпризы "от зайчика" просто так, без повода, обязательно спрятанные, найти которые – целый квест, и которые до сих пор вспоминают с нежностью и теплом мои уже взрослые сын и дочь, прекрасно понимающие теперь, откуда они брались и кто был тем самым зайчиком. Или елка на Новый год, которая для кого-то не имеет особого значения, а для кого-то архиважна, или... Таких "или" у каждого из нас наберется с несколько десятков, если хорошенько подумать и повспоминать.

Почему же мой вопрос в фейсбуке оказался настолько сложным для моих друзей? Не знаю. Может быть, потому, что мы просто живем, создавая такие ценности для себя и родных каждым прожитым днем, элементарно не задумываясь об этом. А если в этом и есть главный их смысл? Не думать о семейных ценностях, а просто жить, формируя их, – похоже, именно это чуть ли не самая значимая из семейных ценностей, которые я только могу себе представить.

Кудрявская-Панина Анна

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